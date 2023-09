TikTok dronningen har talt: Dette er efterårets bedste modetip

Trenden handler om, at du udvælger et så neutralt outfit som muligt, for efterfølgende at peppe det op med et lille strejf af noget rødt. Det kan være en lille detalje som røde sko, halskæde, hårpynt eller taske. Ideen er, at den røde farve er endnu kraftigere, når den er oppe imod de neutrale farver, hvilket giver en ekstra wow-effekt.