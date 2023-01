Er du en af dem, der ender med at sætter et nytårsfortsæt, som du inderst inde godt ved kan erklæres som et nederlag, inden det nye år er begyndt – du er bestemt ikke alene.

Et nytårsfortsæt vi hører hvert år lyder noget i stil med "i det nye år skal jeg være aktiv”, men når det kommer til øjeblikket, hvor du rent faktisk skal bevæge dig fysisk ned til fitness centeret, så ender du med ikke at komme afsted alligevel, fordi hverdagen fyldes af travlhed – eller måske mangler du bare det rigtige træningstøj, der giver dig motivationen til at komme afsted.

Vi har fundet tre outfits til dig, som klæder dig fra top til tå, og som måske kan hjælpe dig med at komme i mål med dit nytårsforsæt.