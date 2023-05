Vi drømmer om disse sommerlige items i hør

Så snart solen titter det mindste frem, har vi en tendens til at gemme de tunge klæder væk for at skifte dem ud med noget lettere. Derfor er det ikke overraskende, at det mest købte fashion-item i april var hørskjorten. Hør skriger helt bestemt af sommer og varme, og det er kun et stort plus, at det er vildt behageligt at have på. Her har vi samlet 16 smukke hør-items, så du kan blive klar til en skøn sommer.