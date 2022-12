Vintage-ekspert: "Køb aldrig festtøj i syntetiske materialer"

Jesper Richardy startede Times Up i 2006. Her finder du både vintagetøj fra internationale modehuse og no-brand vintagetøj i høj kvalitet – og butikken er stærk på særlige party items - og arbejder både sammen med Lady Gagas kreative team og andre store internationale stylister.

UNDGÅ SYNTETISKE MATERIALER

“Kig efter vintage-festtøj i høj kvalitet – og gå efter styles i naturmaterialer såsom silke, bomuld, hør eller uld. Undgå styles i syntetiske materialer. Dit partytøj skal være behageligt at danse i, og syntetiske materialer er ikke særligt temperaturregulerende eller åndbare og kan føles ubehagelige mod huden. Styles i syntetiske materialer ældes desuden hurtigere og er sværere at genanvende.

Ud over den gode kvalitet skal tøjet også have en god og behagelig pasform. Det vigtigste er, at du køber kjolen, bukserne eller toppen, som taler til dig – måske refererer den specifikke style til en periode, en person, et sted eller noget musik, du elsker. Der findes nemlig ikke én konkret opskrift på, hvordan du finder det lækreste vintagetøj til en festlig lejlighed. Men besøg en vintagebutik med et åbent sind, og vær klar til at lege med dit personlige udtryk. Prøv en masse forskellige styles, for ofte kan du ikke se tøjets oprindelige udtryk, før det kommer på.”

UNDGÅ FOR SMÅT ELLER STORT TØJ

“Det sværeste ved at shoppe festligt vintagetøj er, at kjolen, du forelsker dig i, måske kun fås i en str. 36, men du passer en str. 40. Derfor forsøger vi hos Times Up Vintage at have et bredt udvalg af tøj i forskellige størrelser. Derudover har det meste vintagetøj ofte et sømrum, der gør det muligt at lægge tøjet ud.”