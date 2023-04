Wannabe Spice Girls? Få stilen på budget her

I midten af 90’erne blev verden blæst bagover af girlpower, for da blev den ikoniske popgruppe, Spice Girls, nemlig dannet. De fem kvinder, som gruppen bestod af, fik hurtigt tildelt kunstnernavne af medierne: Posh Spice, Baby Spice, Sporty Spice, Scary Spice og Ginger Spice. Disse navne blev, hvad der definerede kvinderne igennem årrækker, og det blev i allerhøjeste grad også afspejlet i deres påklædning. Spice Girls forstod at holde sig til en bestemt æstetik, og derfor kan mange stadig tegne et klart billede af kvinderne, og hvad de stod for.

Hvis du vil have et dybere indblik i pigegruppens rejse, kan du med fordel se serien Spice Girls på DRTV ganske gratis. Her får du historien om den powerful pigegruppe, som var på alles læber i 90’erne og 00’erne.