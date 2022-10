Yasmin Medinas: Smykker er altid en god investering

Navnet er egentlig Yasmin Raundorf-Medina, og til dagligt arbejder hun som salgskoordinator for Saks Potts og The Garment hos det internationale salgsagentur, Via Danese. På instagram er navnet @yasminmedina, og her har hun skabt et inspirerende univers, hvor hun deler ud af øjeblikke fra hverdagen.

Da vi spurgte Yasmin om, hvilken investering, der har været hendes bedste, faldt svaret på et par øreringe fra Sophie Bille Brahe.

"For tre år siden købte jeg mine første Sophie Bille Brahe øreringe. For mig er smykker altid den bedste investering, man kan foretage. Specielt smykker fra Sophie Bille Brahe er klassiske - med perler eller diamanter, som altid er en drøm. Øreringene var ikke kun en god investering, men også et godt minde for mig. Jeg købte dem til mig selv efter min første operation for endometriose, så de har en helt særlig betydning. Et sæt smukke smykker jeg forærede mig selv for at fejre, at en hård periode var overstået."