Zara lancerer kollektion til dig, der elsker Old Céline og Jacquemus

Zara har fingeren på trendpulsen, men midtimellem virvaret af neon og dyreprint kan du nu også finde en række styles med et langt mere minimalistisk udtryk.

Den nye Timeless-kollektion har et eksklusivt look med sarte nuancer, rene snit og iøjnefaldende detaljer, der leder tankerne hen på Jacquemus og Phoebe Philos design for Céline (nu Celine, red.).

Kollektionen byder blandt andet på asymmetriske bindebluser, figursyede blazere og sandaler med snørrer og statement-hæle.

Herunder kan du se et lille udvalg af kollektionen, der i høj grad beviser, at minimalistisk ikke er lig med kedeligt.