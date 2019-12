At tilføje en frisk rosmarinkvist til din gin og tonic giver ikke blot et krydret smagsboost, men også muligheden for en 'julet' anretning. Den enkle romarinkvist i glasset minder nemlig om et stykke gran plukket direkte fra juletræet.

For at blande en Rosmarin Spritz skal du bruge:

1 del gin

2-3 dele tonic

1 økologisk citron

3 kviste rosmarin

Bland gin og tonic i et glas. Skær citronen i skiver, og pres lidt citronsaft i drinken. Pynt med rosmarinkviste.