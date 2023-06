Astrid Olsen lancerer en vegetarisk kogebog i efteråret 2023

Du kender måske allerede Astrid Olsen som youtuber, content creator eller som vært på podcasten Like Mig på 24syv.

Men fra efteråret 2023 vil hun også gå under titlen 'kogebogsforfatter', når hun lancerer sin nye vegetariske kogebog KOGE(DAG)BOG. Her vil hun hylde det vegetariske måltid, hvilket betyder, at du ikke vil finde kedelige opskrifter på burgere med køderstatning. For Astrid handler vegetarmad snarere om at udnytte og udforske grøntsagerne. Opskrifterne er forbundet med Astrids personlige historier fra hendes vegetariske rejse.

Indtil efteråret må du nøjedes med denne skønne opskrift på puntarelle med artiskokcreme og tahin-dressing, som Astrid har delt med os.

KOGE(DAG)BOG af Astrid Olsen udkommer til efteråret 2023.