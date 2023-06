Få Gadtofts opskrift på spicy kyllingevinger

"Hvis der er noget, jeg aldrig bliver træt af, er det opskriften på disse spicy og mega klistrede kyllingevinger. Jeg køber altid frilandskyllingevinger anbefalet af Dyrenes Beskyttelse i mit foretrukne supermarked, da det faktisk er en af de billigste udskæringer, de har. Det skulle man ellers ikke tro, da smagen er bedre end langt de fleste udskæringer af kylling, man kan få.", siger Karen-Elisabeth Gadtoft.

På Instagram og TikTok, deler hun sine madplaner på budget under brugernavnet @gadtoft.

Er du interesseret i flere af Gadtofts luksusopskrifter på budget, bliver hendes kogebog allerede lanceret i morgen. Bogen er skrevet ud fra en forudsætning om, at gøre det muligt for to personer at spise aftensmad for under 400 kroner om ugen.

Desuden er den spækfuld af opskrifter, der er perfekte til sommerens mange begivenheder såsom studentergilder og kandidatfester. Alle festlige opskrifter findes under afsnittet 'Fest på budget'.

Opskriften på spicy kyllingevinger med chilisauce får du lige her: