Få hyped klub-stemning hjemme hos dig selv

Babylon er en af Københavns mest festlige restauranter. Drømmer du om at skabe samme stemning til nytår, som de formår at gøre på Babylon, kan du passende starte med denne forret som køkkenchef August Theil her deler med os. Hele opskriften findes under videoen, hvor du også kan se fremgangsmåden.

God fornøjelse og godt nytår.