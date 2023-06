De lækreste gin og tonic-opskrifter

En gin og tonic – også kaldet en G&T – består, som navnet også antyder, af to ingredienser: alkoholen gin og tonicvand. Den populære drink, der er karakteriseret ved sin lidt bitre smag, stammer oprindeligt fra Indien, hvor britiske soldater drak gin og tonic for at undgå sygdommen malaria – kinin var nemlig en fast del af indholdet i datidens tonic og havde en præventiv effekt. Den bitre smag, der dengang skyldtes kinin, fik soldaterne til at tilsætte gin og citrusfrugter som citron eller lime til drinken – og voila; så de stod med den gin og tonic, som vi kender den i dag.

Blandingsforholdet i en gin og tonic-drink kan variere en smule, alt efter hvilken opskrift, du bruger. Som hovedregel kan man dog for det meste gå ud fra, at blandingsforholdet for en standard gin og tonic-opskrift er 1 del gin til 2 dele tonic.