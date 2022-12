Spis som på din yndlingsrestaurant hjemme hos dig selv

Pastis og Osteria 16 er med fransk og italiensk inspirerede menukort kæmpe favoritter blandt både lokale københavnere og hovedstadens gæster – og også på Costumes redaktion.

Pastis pommes frites med amazing hjemmelavet bearnaise er legendarisk, og Osteria 16 laver noget af byens absolut bedste hjemmelavede pasta. Begge dele finder du naturligvis opskrifterne på i de to super inspirerende kogebøger, som begge restauranter har udgivet.

Kan du ikke nå at smutte forbi restauranterne i København, og købe kogebogen med hjem inden nytår, får du her bud på en skøn italiensk inspireret forret fra Osteria 16, en fransk hovedret fra Pastis – og nårh ja en New York kreeret (og fransk inspireret) dessert i form af en af en afhængighedsskabende chokolade mousse.