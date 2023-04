12 bud på den perfekte sommernederdel

Nederdele kommer i mange former, farver mønstre og ikke mindst længder. Derfor er nederdelen altid passende i de fleste sammenhænge. Den kan styles både glamourøst og afslappende alt efter, hvad du er til. Det er ikke for sent at du anskaffer dig en nederdel, omend du skal sidde i haven og nyde de danske sommeraftener eller til sydens varme.

Vi har samlet en guide nedenfor, til dig der leder efter en sommer nederdel, som ikke er mini.