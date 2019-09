12 franskinspirerede fund til efteråret

Stjæl stilen

Franske kvinder har i mange år været kendt for deres signaturstil, der er eftertragtet verden over. De er elegante på en tilbagelænet måde, som afspejles i deres simple og stilfulde tøjstil. Blandt de franskinspirerede items kommer du ikke udenom den klassiske lille hovedbeklædning baret eller den ternede frakke, som begge bliver store hit dette efterår – og som du kan shoppe herunder.

Tip: En ægte Parisienne overdriver aldrig make-uppen, men holder den naturlig og minimalistisk. Du kan dog oplagt gøre brug af den klassiske røde læbestift for at pifte looket op – og selvfølgelig tilføje en signifikant duft af parfume, hvis du vil gå all in.