5 rejsevenlige outfits til din næste flyvetur

Rejsesæsonen er i fuld sving, og det vrimler med ferieglade mennesker i landets lufthavne. Du kender sikkert til situationen, hvor du står midt i pakke-processen og kommer i tanke om, at du også lige skal finde et perfekt outfit til rejsedagen – og det er ikke altid lige nemt.

Vores bedste tip til dig er at, at du søger for at sammensætte et outfit, som består af flere lag – og så skal det naturligvis også være komfortabelt. En god huskeregel er, at du sammensætter dit outfit af items i bløde materialer, som er åndbare, og som har godt med stræk eller sidder løst på kroppen.

Den helt store årsag til, at det er smart at have flere lag på er, at du på den måde er forberedt på de mange forskellige temperaturer, man typisk oplever i løbet af en rejsedag – morgenkulde, aircondition og høj varme når du endelig er ankommet til sydens sol.

Herunder finder du fem forskellige lufthavns-looks, som du kan bruge til inspiration, hvis du vil skifte joggingsættet ud med et andet alternativ.