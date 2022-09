8 loafers alle skal eje

Loafers For Life. Det er egentlig ikke et ordsprog (endnu), men det burde det være. Loafers er skoen alle burde have mindst et par af i skosamlingen, og her på redaktionen er vi særligt glade for loafers med en mere chunky sål, da det tilfører et ekstra pift af coolnes til en ellers meget klassisk sko.

Et godt tip til styling af loafers er at eksperimentere med valg af sokker. Brug enten en lille sok, der næsten ikke kommer til syne for et simpelt og rent look, eller træk i et par høje sokker med flotte detaljer for et mere iøjnefaldende look.