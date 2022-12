8 mandelgaver du ret gerne vil vinde - til maks 150 kr.

Står du for at købe mandelgaven i år? Vi føler med dig - det er altid en hård nød at knække. Vi har gjort opgaven en smule nemmere at løse med 8 prisvenlige gaveideer, som gør jagten på mandlen en smule sjovere. Bonusinfo: Ingen af dem er en marcipangris.