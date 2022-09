8 smarte ballerinaer til efterårsdagene

Ballerinaer har været en ikonisk sko i mange år, og særligt Chanel har været frontløber på ballerinaen og kommer med nye versioner sæson efter sæson. Et andet mærke vi elsker for sine ballerinaer er Lolo, hvor udvalget er stort - du finder både ballerinaer i rød lak samt de helt klassiske sorte i læder. Style ballerinaerne med dine favorit bukser eller et smukt miniskirt.

Nedenfor har vi fundet otte flotte og flatterende ballerinaer.