Belly-chains er sommerens mest hypede strand-accessory

Du har sikkert allerede bemærket det, og nu gør vi dig lige opmærksom på det én gang til: Y2K-æstetikken har fået comeback – på catwalken såvel som i gadebilledet – og den nostalgiske stil var bestemt også velrepræsenteret under dette års Roskilde Festival.

I løbet af de seneste sæsoner har vi set hvordan items fra 00'erne er blevet omfavnet på ny – vi taler cargobukser, lavtaljede jeans, baguettetasker og baby tees – og nu kan vi også tilføje belly-chains til listen. Men ikke en hvilken som helst belly-chain; den har nemlig fået en mindre makeover siden 00'erne.

Slanke kæder, subtile perler og krystaller – det er den slags belly-chains, som er sommerens mest hypede strand-accessory. Den kan styles solo for at tilføje et strejf af glam til dit strand-look, men du kan også gøre et smykkestatement og bære flere belly-chains på én gang.

Efter at have spottet en række af de helt store berømtheder såsom Kim Kardashian og Hailey Bieber iført belly-chains, er vi nu overbeviste om, at vi også skal ud og investere i nogle nostalgiske kæder til feriegarderoben – og vi har fundet otte af slagsen til dig nederst i artiklen.