Dette statement smykke er perlekædens afløser

Perlekæden gjorde comeback for år tilbage, og nyder nu status af at være en ny klassiker og et smykke de fleste har i smykkeskrinet. En ny kæde er dog ved at bane sig vej, og giver de yndige perler kamp til stregen.

Her på redaktionen er vi vilde med den mere rå halskæde, og du kan se vores favoritter i galleriet herunder.