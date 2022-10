Disse items er sæsonens strikkede darlings

Hvad er det første item du kommer i tanke om, når du høre ordet strik? For de fleste vil det nok være en lækker sweater – og det er også et must i efterårsgarderoben.

En strikket sweater er noget af det bedste man kan trække i på en kølig efterårsdag, men hvorfor stoppe der? Der findes så mange andre items udover sweateren, når det kommer til de strikkede sager. Kjoler, toppe, bukser og tasker - listen er uendelig lang.

Vi har fundet 12 forskellige items, så du kan klæde dig i strik fra top til tå - præcis ligesom modellerne gjorde på catwalken til Chanels FW22 modeshow.