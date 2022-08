Endelig er Gannis nye samarbejde med Levi's her

Det er ikke første gang – og forhåbentligt heller ikke sidste – at Ganni samarbejder med Levi's. De to brands er for tredje gang teamet op omkring en kollektion i denim – naturligvis – som blev præsenteret torsdag aften, da Ganni viste sin kommende SS23 kollektion frem under modeugen i København. Du behøver dog ikke vente helt til næste sommer med at få fingrene i kollektionen, der består af otte styles. Ganni har nemlig lavet en pop-up store, der vil være åben de næste 3 dage indtil kollektionen lancerer globalt den 18.august i udvalgte Levi’s butikker og online.

“Kollektionen er et perfekt miks af signatur-styles fra Levi’s og Ganni elementer, og jeg elsker den humoristiske kampagne,” fortæller Ditte Reffstrup, der er Kreativ Direktør hos Ganni. I kampagnen ses den amerikanske Youtuber Emma Chamberlain sammen med venner i en yderst frodig køkkenhave – som en hyldest til ‘Mother Nature’, der også er inspirationen bag kollektionen. Af samme grund spiller naturen også en rolle i produktionen, hvor farverne kommer fra planter og mineraler ligesom minimum 55% af bomulden er økologisk.

Kig forbi Gannis pop-up på Nikolaj Plads i København – den er åben fra den 12. - 14. august, og du finder også en café, så du kan få slukket tørsten i sommervarmen.