Forlæng sæsonen for bare ben med denne seje accessory

Du kan bygge hele dit outfit op, ud fra et par flotte strømpebukser eller omvendt bruge dem til at skabe et udtryk med et ekstra pift. Brug strømpebukser som et statement-element i dit look ved at vælge et par i en smuk farve eller med interessante detaljer – eller gå med en neutral farve for et klassisk look. Kun fantasien sætter grænser for dine strømpebuksers look. Mix og match dem med det du allerede har i garderoben, eller pift den sorte elegante kjole op med et par farverige eller mønstrede strømpebukser.