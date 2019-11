Til vennerne

Det kan være en fin gestus at give sine venner en lille gave i julen, men måske er dit budget ikke til de helt store gaver. Det er dog ingen grund til at gå i baglås, for hos Sephora kan du for eksempel selv sammensætte en lille pakke af masker til ansigt, hænder og fødder til en spadag med vennerne uden at sprænge budgettet. Er du ude i en mere personlig gave, er smykkemærket House of Vincent et oplagt valg med et udvalg af de fineste øreringe, ringe og halskæder til overkommelige priser.