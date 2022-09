Gør garderoben klar til efteråret

Efteråret kan allerede tydeligt mærkes på temperaturen, og det er tid til at finde de lune strik frem. Hvis du ligesom os heller ikke nåede at blive færdig med hjemmestrikken i tide, kommer her 12 bud på lækre striktrøjer til de køligere dage – og her er både masser af farver, striber og mønstre.

Miks din strik med et par vide bukser eller et miniskirt og strømpebukser for et afslappet men sofitikeret look.