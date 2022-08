Har du hørt om Prada-rød? Sådan finder du den vintage

Rød - som i nuancen Prada-rød - er der absolut ingen grund til at undgå i efteråret. Og hvis du vil være på forkant med, hvad du alligevel højst sandsynligt kommer til at elske lige om lidt, så kommer der her et (mode)tip fra os: Find farven vintage. Og start jagten nu, før din nabo.

Umiddelbart kan vi kalde den postkasserød, og ja vi taler om de efterhånden vintage postkasser, der stadig findes på centrale placeringer rundt omkring i landet og huser noget så fantastisk som breve. Dette er farven, som flere modehuse er i gang med at placere øverst på vores go-to farve til den nye sæson.

Prada har strikket en virkelig fin vest i farven, danske Baum und Pferdgarten har kreeret en skøn cardigan i selvsamme farve, men vi kan også hjælpe dig (og dit shoppe-budget) ved at afsløre, at farven højst sandsynligt kan findes i den helt rigtige nuance i en genbrugsbutik nær dig. Vi fandt vores hos All Time Vintage i Århus til 250 kr. Garnet alene må have kostet (nogle andre) mindst det dobbelte.