Her er de 12 sejeste korsetter - og sådan styler du det

Har Madonnas ikoniske Jean Paul Gaultier korset fra hendes The Blond Ambition verdensturné brændt sig fast på din nethinde? Så er denne tendens helt sikkert noget for dig. De kropsnære korsetter er en af sæsonens største tendenser – og ses både i gadebilledet og på kendisser som Kylie Jenner og Rihanna. Korsetterne kan styles til både hverdag og fest – brug det med et miniskirt, et par stiletter og en oversized suit jakke for det perfekte outfit on a night out eller miks det med et par baggy jeans og en bomber jakke til hverdag.

Vi guider dig til de 12 bedste i galleriet herunder.