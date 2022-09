Her er overgangsjakken, alle skal eje

Det er blevet den tid på året, hvor det ikke længere er varmt nok, til at lade jakken blive hjemme, men det er endnu heller ikke koldt nok til at hoppe i vinterjakken, og hvad gør man så? Man finder selvfølgelig overgangsjakken frem.

Her på redaktionen er vi ret vilde med den vatterede udgave af bomberjakken. Den gør et fremragende job som overgangsjakke, fordi den er varm uden at være for varm, og så er den både cool og komfortabel - en sand win-win-situation, hvis du spørger os.

Og det er ikke kun Costume-redaktionen, der har udviklet et kærlighedsbånd til bomberjakken. Stilikoner som Kim Kardashian, Hailey Bieber og Rihanna er også faldet pladask for jakken, og takket være dem fik den et massivt comeback i gadebilledet allerede helt tilbage i foråret.