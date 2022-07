Her er sommerens største solbrille tendenser under 600 kr.

Ingen sommer uden et par cool solbriller. Vi har kigget nærmere på de absolut sejeste solbrille tendenser denne sommer – og på listen finder du både cateye solbriller og solbriller, der leder tankerne tilbage på 00'erne.

Alle 16 par koster under 600 kroner, så skulle du være typen, der ofte mister dine solbriller - eller bare gerne vil have flere par at skifte imellem, er der helt sikkert et par til dig.