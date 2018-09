Vejret er så småt begyndt at blive køligere, hvilket betyder, at det er tid til at finde den jakke, som vil få dig stilsikkert igennem efteråret.

Heldigvis kan efterårets overgangsjakker sagtens findes på budget, og nedenfor har vi fundets vores 20 favoritter under 1.000 kroner, som byder på både tern, denim og brændte nuancer.