Kan man forelske sig i et par støvler?

Hvid virker måske ikke som det oplagte valg til et par støvler – men disse støvler i læder fra Ganni vil med garanti gøre, at du vil genoverveje farven. Støvlerne har en lille fin hæl, der hverken er for høj eller lav, som gør, at de passer til enhver lejlighed – hvad enten det er en hverdagsmiddag med veninderne, en tur på museum eller din mors runde fødselsdag.

Style dem til et par jeans, en t-shirt og blazer til en dag på kontoret, eller smid en maxi-nederdel, en top og fed jakke på sammen med støvlerne til en aften ude med veninderne. Grundet støvlernes længde og hælhøjde, er mulighederne for styling mange – og frygt ikke den hvide farve, den kan nemlig pifte ethvert mørkt vinteroutfit op.