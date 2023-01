Langærmede bodystockings: et musthave til din basisgarderobe

Det er ofte støvler, jakker og frakker, der får den største opmærksomhed i de kolde måneder, men den langærmede bodystocking er faktisk også et vigtigt basisitems, der både kan holde dig nogenlunde varm og fashionable. Den stramme langærmede bodystocking kan være lige så god til at kramme kroppen som en sweater, og derudover slipper du for at bekymre sig om at justere på den hele dage – den rykker sig ikke men bliver nede i dine jeans, bukser eller nederdel dagen lang, og sikrer på den måde et flawless look.

Den langærmede bodystocking kan gøre underværker, når den blot bæres alene, men den fungerer også godt sammen med tykke toppe og skjorter med knapper, og hvis det bliver for varmt, så kan du bare skrælle lagene af, og voilá; din smarte langærmede bodystocking vil være indenunder og fuldende dit look.

Uanset om det er et løst draperet design af Agolde eller en struktureret button-up fra Zara, vil de bedste langærmede bodystockings uden tvivl få meget slid denne sæson.