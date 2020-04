Sådan styler du leggings

Stylingredaktør Annika Zobel Agerled mener, at de stramme leggings stadig er en af tidens største tendenser:

“Leggings er rykket fra fitnesscentret ud i gadebilledet, og de tætsiddende bukser er lige så bekvemme, som de er afslappet og cool. Det er dog langtfra første gang, de stramme leggings eller shorts er en del af modebilledet. I 90’erne blev Prinsesse Diana ofte set i et sporty look bestående af en hættetrøje og et par leggings eller cykelshorts.”

Annika anbefaler, at du sammensætter dine leggings med en dunjakke eller strik for et afslappet hverdagslook, eller bruger dem med en oversized blazer for et mere sofistikeret udtryk, der også kan bruges, når du skal på arbejde.

Find dine favoritversioner af tendensen herunder.