Det kan lade sig gøre, fordi Eovendo laver aftaler med webshops, som betaler for at, at Eovendo leverer trafik til deres sites. Den provision Eovendo får for det, bruger de på at udbetale dig, der har shoppet via deres site.

På den måde kan nemt og sikkert tjene penge på at shoppe dine favoritmærker som Adidas, Bestseller, Hunkemöller og Puma. Så bliver det lidt sjovere at shoppe.

Læs meget mere om konceptet her, hvor du kan se mange flere brands og webshops, samt oprette dig som bruger helt gratis, så du kan shoppe løs uden at springe din pengepung.