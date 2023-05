Rosetter er blandt de største trends i 2023

Roserne fortsætter med at blomstre på den internationale modescene, og de kommer nu i et utal af skønne styles. Rosetten har både været præsenteret på den danske og den internationale modescene. Under SS23-modeugen så vi blandt andet den smukke hvide kjole pranget af rose-detaljer i forskellige farver hos Prada.

Også Blumarine er særligt anerkendte for deres flæsede kjoler i kombination med den smukke rose-detalje. Sidst men ikke mindst skal det polske modehus, Magda Butrym, bestemt også nævnes. I deres SS23-kollektion finder du en række smukke designs med romantiske snit og roser, der præsenteres på et bredt udsnit af deres styles. Nationalt har vi set de fine rosetter præsenteret ved SS23-kollektionen af The Garment under Copenhagen Fashion Week i august.

Foretrækker du blot rosetten på en fin lædersnor som prikken over i'et på et outfit, finder du de klassiske rosetter hos Damernes Magasin på Jægersborggade 29, Nørrebro.

Vi har samlet et udpluk af vores favoritter nederst i artiklen.