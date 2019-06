Praktisk er vejen frem, når det gælder din festivalgarderobe. Det vil sige tøj og tilbehør, der ikke bliver ødelagt af lidt snavs, og som samtidig kan bæres i lag og er nemt at pakke sammen. Heldigvis behøver praktisk ikke at være kedeligt, og der er rig mulighed for at sætte et cool outfit ud fra sæsonens sporty referencer.

Derudover er det smart at pakke alt dit tøj i poser (i tilfælde af regn), og tænke over at pakke dem i sæt til hver dag, så du ikke skal ligge og rode rundt i en stor bunke tøj inde i det varme telt.

Sweatshirt, Zara 59 kr. (før: 79 kr.) // Sneakers, Adidas Originals nakedcph.com 1.000 kr. // Bøllehat, Ganni 399 kr. // Solbriller, Mango 149 kr.