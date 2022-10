Sex on legs

Støvlerne skal ud af skabet og ved samme lejlighed kan du pakke sandaler og loafers væk. Det er langt fra for tidligt at investere i et par nye støvler, og hvorfor ikke gå efter disse vilde og flatterende støvler? Nemlig de lårlange støvler. Brug støvlerne med tykke strømper og en nederdel, smalle jeans eller en lang blazer.