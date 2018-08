Selvom sommeren går på hæld, er der ingen grund til at pakke din badedragt væk allerede nu. Solen og de varme temperaturer står nemlig stadig højt over Danmark, og det giver os lyst til at have badetøj på døgnet rundt. Hvis du har det på samme måde, kan du her se, hvordan din badedragt nemt kan gøres til en naturlig del af dit outfit.

© Anna Stokland