Sprælske strømpebukser har længe haft en fremtrædende plads i modebilledet, og med den forestående festsæson er der endnu mere grund til at sætte fokus på stængerne.

Hvad end du er til logoprint, farverige mønstre eller romantiske blomster finder du det her, hvor vi slår et slag for at droppe de sorte strømpebukser med 19 flotte alternativer.