12 bud på skønne tasker til studiestart under 700 kroner

September er oftest den måned, hvor der så småt kommer styr på garderoben til den kommende sæson. Overgangsfrakken og studietasken er essentielle items, når sommerferien lakker mod enden, og de kølige dage, kontoret og studiestart puster dig i nakken.

Der er mange krav til studietasken, der både skal kunne rumme en computer, bøger og andre nødvendige genstande – og samtidig skal se smart ud. Vi har derfor samlet 12 gode bud på, hvordan din studietaske kunne se ud. Alle taskerne kan rumme en bærbar og koster under 700 kroner. What's not to like?