3 skønhedstricks, du skal kopiere fra de italienske kvinder

1. Hold makeuppen på et minimum

For mange italienske kvinder er det den naturlige skønhed, der hersker. Derfor er makeuppen ofte på et minimum med klassisk øjenmakeup og måske et par smukke, røde løber.

Gør stilen efter ved kun at bruge en mascara og lidt eyeliner, en tidløs, rød læbestift og en let øjencreme, så du får et friskt og let look.