5 makeuptricks, alle over 30 år skal kende

Det kan være en udfordring at skabe voluminøse vipper, som ikke klumper. For at være sikret det bedste resultat, skal du faktisk bruge to forskellige mascaraer.

Start med at lægge et lag med en volumen-mascara. Imens første lag stadig er vådt, skal du lægge endnu et lag af en vandfast mascara med gummiapplikator, som forlænger og adskiller vipperne.

Paradise Mascara, L’Oréal Paris hos Matas.dk 100 kr. // Mascara masterpiece waterproof, Max Factor hos Matas.dk 130 kr.