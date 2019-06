5 steder, du altid glemmer at bruge solcreme

Under øjnene

Er du god mod din hud, bruger du formentligt også en del solcreme i ansigtet, da solfaktor som bekendt beskytter imod pigmentpletter og linjer. Dog er vi mange, der kommer til springe øjenområdet over, fordi filtrene i solcremen kan svide i øjnene. Bruger du ikke SPF på den tynde øjenhud får du både flere linjer, men kan også risikere brun pigmentering, som vil give indtrykket af trætte og mørke øjenområder. Derfor handler det om at finde en solcreme, som ikke generer, så du kan få smurt cremen helt op til øjnene.

I skilningen

Går du rundt en hel dag eller sidder på et tæppe i parken i fuld sol, er der særligt et sted, som får alt for meget sol: skilningen i dit hår. Det er desværre et sted, som mange glemmer med den konsekvens, at du bliver forbrændt og bagefter begynder at skalle i hovedbunden. Husk at smøre skilningen med SPF, brug en hat eller saml håret i en knold på toppen af hovedet, så det kan agere, som værn imod solen.