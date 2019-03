I takt med, at hashtaggene #NoMakeup og #WokeUpLikeThis begyndte at trende på sociale medier for år tilbage, valgte flere og flere kendte at dele naturlige billeder uden makeup og filter.

Resultatet? En række nøgne ansigter, som i mange tilfælde ikke var til at kende.

Vi har scrollet stjernernes Instagram-feeds igennem, og fundet et udvalg af de kendte ansigter, som ser helt anderledes ud med og uden makeup.