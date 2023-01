"Jeg har ret ustyrlige øjenbrynshår, og den eneste brow gel, der virker er - efter min mening - den her. Du kan bruge den til alt- nok mest til alt hvad der handler om bryn...Hvis du har lyst til at gå efter det trendy 'lamination' look, så kan du sagtens bruge det her produkt. Jeg bruger den dog til at styre mine forreste hår i øjenbrynene, så de ser buskede ud og samtidigt bliver holdt på plads."