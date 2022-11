Caroline Hannibals skønhedsfavoritter

"5 Stars Retinoid Eye Serum fra Sunday Riley. Den er med til at minimere rynker, tynd hud og tekstur - what’s not to like? Jeg bruger øjencremen maks 2 gange om ugen, da det er aktive ingredienser, der er i, og jeg har meget sensitiv hud. Alle er forskellige, måske du kan tåle den hver dag - men start langsomt med at bruge den og byg op - resultater indenfor 4-6 måneder, den er fantastisk!

Brug den kun om aftenen, og brug den efter din fugtighedscreme / øjencreme for at skåne huden."