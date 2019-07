En enkel hudplejerutine kan oftest være den bedste løsning, hvis man blot ønsker at holde sin hud sund og velplejet. Heldigvis! For på de morgener, hvor det skal gå lidt hurtigt med at komme ud af døren, er det ikke den helt store rutine, der er tid til.

Det kender influencer Christina Dueholm alt for godt til. Derfor tyr hun til den simple, men effektive hudplejerutine med bare fire trin, der sikrer en sund hud med naturlig og smuk glød.

1. Rens igennem

Rens er ligeså vigtigt som pleje, hvis huden skal holdes pæn og sund. Med Avènes Micellar Lotion kan du fjerne makeup og rense huden på samme tid. Den milde renselotion er formuleret til sensitiv hud, da den renser skånsomt uden at udtørre. Samtidig indeholder den beroligende og irritationsdæmpende Avène Termalkildevand, der findes i alle Avènes produkter.