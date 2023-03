Når vi taler glød i huden glemmer mange ofte huden på kroppen, men præcis ligesom du kan hjælpe gløden i ansigtet på vej, er der også en masse du selv kan gøre for at få en sundere glød på kroppen.

Under hudens overflades findes dit lymfesystem, og det er det, som sørger for at dræne din krop for overflødig væske. Et velfungerende lymfesystem er en vigtig del af dit immunforsvar og din generelle velvære. Hvis dit lymfesystem ikke har et optimalt flow vil du føle dig tungere, have mere væske og inflammation i kroppen og mindre energi. Ligesom cellulite vil stortrives.

Lymfedrænage har en positiv effekt på blodcirkulationen, stofskiftet, dit immunforsvar og fordøjelsen. At stimulere dit lymfesystem handler altså ikke kun om at ville have en pænere hud, det handler i ligeså høj grad om dit generelle velvære. Udover det du allerede ved – spis sundt og varieret, dyrk motion og drik en masse vand – så kan du også stimulere dit lymfesystem med en tørbørste. Det er vigtigt, at den børste du vælger ikke har for stive hår. Massagen er overfladisk, og det må ikke gøre ondt på huden.

Mange foretrækker at tørbørste inden badet om morgenen da det kan føles ret energigivende, men du kan også gøre det efter badet, hvor kroppen er varm og huden blød. Start ved fødderne og arbejd dig opad med korte og forholdsvis hurtige bevægelser. Ved armene starter du ved fingrene og bevæger dig op, mens du passende kan slutte af på din décolleté med lette cirklende bevægelser.

Det behøver ikke tage mere end et par minutter for hele kroppen, så tid er ikke nogen undskyldning. Og ja, det er kedeligt, men det virker og giver hurtige resultater.