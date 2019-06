Detox din hovedbund på 20 sekunder

Søde sommerfregner er dejlige, men forvandles de til mørke pigmentpletter, der bliver hele året rundt, er det knap så sjovt – og i mange tilfælde et tegn på, at din hud har fået for meget sol. Jeg holder derfor hovedet godt dækket med hat det meste af tiden, men selv under en bred skygge skal der solfaktor til. Med Sisleys nye hybrid af pleje og faktor 50 er du godt dækket ind mod både uva- og uvb-stråler, og den fugter, føles og dufter som en lækker ansigtscreme, men forebygger og beskytter huden mod hyperpigmentering.

Tag den på om morgenen, og smid den eventuelt i tasken, så du kan smøre flere gange på solrige dage.

Sunleÿa G.E. age minimizing spf 50+, Sisley hos Boozt.com 1.690 kr.